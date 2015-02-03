Путин хочет использовать для нужд РФ выданный Украине кредит в $3 млрд

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Значительная часть этих ресурсов (ФНБ - УНИАН) размещена в различных финансовых инструментах, в том числе в долговых обязательствах Украины размещено 169 млрд рублей, в долларовом эквиваленте это 3 млрд долларов. Срок погашения наступает в декабре текущего года", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что власти России должны "использовать эти средства (ФНБ) для своих нужд".

Путин отметил, что Россия, как и в прошлые годы, сталкивается с проблемами внешней конъюнктуры, поэтому использовались средства резервных фондов, в том числе из Фонда национального благосостояния.

Он напомнил, что по состоянию на 1 января 2015 года объём средств ФНБ составляет 4 трлн 388 млрд рублей.

По словам Путина, правительство РФ подготовило и уже приступает к реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, социальной стабильности.

Читайте такжеМинфин РФ заявил о наличии оснований требовать от Украины досрочного возврата займа в $3 млрд"Первоочередными задачами этого плана является обеспечение и поддержка промышленного, аграрного производства, банковской системы, рынка труда, малого и среднего бизнеса. Но главное, конечно, нужно обеспечить качественный рост экономики, не забыть про системные задачи, про диверсификацию экономики – всё это в плане есть", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Путин и на то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долларов, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

Янукович в конце февраля 2014 года, после массового расстрела силовиками протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

РФ после этого, в марте 2014 года, после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции, в том числе – в отношении крупнейших банков.

14 января 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ есть основания потребовать от Украины досрочного погашения кредита в 3 млрд долларов.

«Кстати, по нашим долгам, надо требовать их неукоснительного исполнения – по долгам, требования по которым имеет РФ. У нас много таких примеров, в качестве самого красноречивого напомню – наша страна предоставила Киеву заем в 3 млрд долл. – это государственный заем, без учета огромной коммерческой задолженности банкам», - сказал Медведев.

«Одним из условий было не превышение уровня государственного долга Украины в 60% объемов ВВП. Сегодня это условие нарушено, поэтому, чтобы не говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать срочного погашения займа, то есть выполнения контрактных обязательств», - заявил Медведев.

По его словам, в принятом бюджете Украины «мы вообще не увидели средств» на погашение финансовых обязательств перед Россией, хотя погашение задолженностей перед другими кредиторам власти Украины запланировали.