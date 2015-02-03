Платежный баланс Украины по итогам года сведен с дефицитом $13,3 млрд

Платежный баланс Украины в январе-декабре 2014 года сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам предыдущего года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, по итогам года дефицит текущего счета достиг 5,228 млрд долл., дефицит капитального и финансового счета – 8,079 млрд долл.

В декабре 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 2,261 млрд долл., в том числе дефицит текущего счета - 711 млн долл., дефицит капитального и финансового счета – 1,550 млрд долл.

По информации НБУ, дефицит текущего счета обусловлен снижением экспорта товаров за год на 14,4% - до 55,6 млрд долл. в результате приостановки производственных мощностей и разрушения транспортной инфраструктуры на востоке страны, а также снижением цен на мировых товарных рынках и ухудшением торговых отношений с Россией. Одновременно импорт товаров снизился на 27,4% - до 61,7 млрд долл., что было обусловлено ослаблением реального эффективного обменного курса гривни и сокращением внутреннего спроса.

Что касается дефицита капитального и финансового счета, то Нацбанк объясняет его формирование ухудшением инвестиционного климата в результате ведения боевых действий на востоке страны и накоплением ряда макроэкономических дисбалансов, что в итоге ограничивало привлечения частным сектором как инвестиционных, так и кредитных ресурсов для рефинансирования текущих выплат по предыдущим займам.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-ноябре 2014 года был сведен с дефицитом 11,046 млрд долл.

Платежный баланс Украины в 2013 году был сведен с профицитом в 2,023 млрд долл. за счет профицита по капитальному и финансовому счету на 18,584 млрд долл., в то время как текущий счет платежного баланса по итогам года был сведен с дефицитом в 16,478 млрд долл.