Google в 2017 году вывела в офшор более $20 миллиардов - СМИ

Компания использует законную схему, которая позволяет уплачивать четвертую часть размера средней налоговой ставки на зарубежных рынках.

Американская транснациональная публичная корпорация Google в 2017 году перевела $22,7 млрд через голландскую подставную компанию на Бермудские острова.

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"Google перевела 19,9 млрд евро ($22,7 млрд) через голландскую подставную компанию на Бермудские острова в 2017 году, как часть соглашения, которое позволяет ей уменьшить налоговые отчисления заграницей, согласно документам, поданным Торговой палате в Нидерландах", - говорится в сообщении Reuters.

Отмечается, что в течение более десяти лет договоренность позволяла Google пользоваться эффективной налоговой ставкой в ​​виде однозначных цифр для прибыли за пределами США, что составляет примерно четверть средней налоговой ставки на зарубежных рынках.

"Дочерняя компания в Нидерландах используется для переноса доходов от роялти, полученных за пределами Соединенных Штатов, в Google Ireland Holdings, дочернюю компанию на Бермудских островах, где компании не платят подоходный налог", - отмечается в сообщении.

Как показали документы, поданные 21 декабря, сумма, направленная через компанию Google Netherlands Holdings BV, была примерно на 4 млрд евро больше, чем в 2016 году. В частности, подразделение Google в Нидерландах выплатило налоги в 2017 году в размере 3,4 млн евро при валовой прибыли в 13,6 млн евро.

Справка УНИАН. Google - американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 2 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc. Инвестирует в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.