Нацбанк продлил ликвидацию банка «Столица» на полгода

Национальный банк Украины продлил процедуру ликвидации банка «Столица» на полгода, до 1 июля 2015 года, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, также регулятор сменил ликвидатора банка, назначив с 31 января на этот пост служащего банковского надзора НБУ Александра Болдырева.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Столица» 30 января 2012 года. С 20 июля 2009 года в банке работала временная администрация.