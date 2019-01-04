Порошенко предлагает принять закон об особенностях процедуры публичных закупок во время военного положения

Принятие этого закона позволит обеспечить законодательное закрепление особенностей процедуры публичных закупок и внесение изменений в условия заключенных договоров для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения.

В Верховной Раде зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях процедуры публичных закупок во время действия правового режима военного положения (№9460).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом в законе «О публичных закупках» предлагается установить, что переговорная процедура закупки применяется заказчиком как исключение в случае, в частности, необходимости в осуществлении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях заказчиками, определенными в части первой статьи 2 закона «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны».

Среди прочего, предлагается определить, что в связи с необходимостью обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях могут быть изменены существенные условия договора о закупке (после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме), заказчиком по которым является субъект, определенный в части первой статьи 2 закона «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны», а именно: объем закупки, сумма договора, срок действия договора и выполнение обязательств по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг.

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Также в законе «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны» устанавливается, что в случае применения переговорной процедуры закупки в соответствии с пунктом 3-1 части второй статьи 35 закона «О публичных закупках», заказчик вправе заключить договор о закупке в срок не ранее чем через один рабочий день и не позднее чем через 7 рабочих дней со дня обнародования на веб-портале уполномоченного органа уведомления о намерении заключить договор о закупке.

Кроме того, определяется, что в случае неподписания участником, который стал победителем переговорной процедуры закупки, примененной в соответствии с пунктом 3-1 части второй статьи 35 закона «О публичных закупках», договора о закупке в определенные этим законом сроки заказчик отменяет такую переговорную процедуру.

Жалобы, касающиеся принятых решений, действий и/или бездействия заказчика при применении переговорной процедуры закупки в соответствии с пунктом 3-1 части второй статьи 35 закона «О публичных закупках», могут подаваться в орган обжалования в течение одного рабочего дня со дня опубликования на веб-портале уполномоченного органа уведомления о намерении заключить договор о закупке, но до дня заключения такого договора.

Срок рассмотрения органом обжалования такой жалобы составляет не более двух рабочих дней с даты подачи жалобы.

Как отмечается в пояснительной записке, предложенные изменения направлены на оптимизацию и совершенствование проведения процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения; внесение при необходимости изменений в существенные условия договоров в части увеличения объема суммы договора, продления срока его действия, а также срока выполнения обязательств по договору.

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Предполагается, что принятие закона позволит обеспечить законодательное закрепление особенностей процедуры публичных закупок и внесение изменений в условия заключенных договоров для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения.

В пояснительной записке напоминается, что указом президента Украины «О введении военного положения в Украине», утвержденным законом от 26 ноября 2018 года, с 14.00 26 ноября 2018 года в отдельных областях Украины вводился правовой режим военного положения сроком на 30 суток.

«Пунктами 6, 7 указанного решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины определено безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных Сил Украины, в частности, объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди, а также предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах», - говорится в тексте.

Так, говорится в документе, обеспечение выполнения указанных задач требует увеличения объемов ресурсного обеспечения нужд обороны и проведения дополнительных процедур публичных закупок и внесения изменений в условия заключенных договоров.