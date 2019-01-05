Прогноз развития экономики Украины-2019: замедление роста при снижении инфляции

Национальная экономика постепенно выходит из острого кризиса 2014-2015 годов, но это восстановление не впечатляет уверенностью и высокими темпами. За пять постреволюционных лет, к сожалению, нашей стране не удалось создать новое качество экономической жизни и провести радикальные реформы.

Война путинской России против нашей страны, включающая экономический фронт, популизм политических элит, не эффективная борьба с коррупцией, провалы в кадровой политике и недоверие к судебной системе – все это не позволило Украине раскрепостить внутренние ресурсы и привлечь достаточные объемы зарубежных инвестиций, что дало бы возможность запустить на полную мощность экономический мотор.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале прошлого года реальный валовый внутренний продукт в годовом выражении продемонстрировал рост одиннадцатый квартал подряд, но этот рост замедлился до 2,8% после ускорения два квартала подряд – до 3,1% в первом и до 3,8% во втором квартале 2018 года.

Рост промышленного производства за январь-ноябрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил всего 1,6%, а в ноябре показатель вообще продемонстрировал снижение на 0,9%.

Дефицит внешней торговли товарами и услугами, по оценкам Национального банка, за январь-октябрь 2018 года превысил 10 миллиардов долларов, что в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период 2017 года.

В то же время, радует аграрный сектор. Производство сельскохозяйственной продукции за одиннадцать месяцев, благодаря благоприятным погодным условиям и повышению эффективности аграрного бизнеса, выросло на 8,2%. В прошлом году украинские аграрии намолотили рекордные 70 миллионов тонн зерновых, что на 4 миллиона тонн выше предыдущего максимума.

Растут и доходы украинцев – средняя зарплата в октябре по сравнению с показателем годом ранее выросла почти на 25%. Благодаря этому оборот розничной торговли в январе-ноябре в годовом выражении вырос на 6,2%. А устойчивый спрос на жилье подтолкнул рост объема строительных работ на 6,3%.

Удручает только, что растущие доходы населения подъедает инфляция, которая в ноябре ускорилась до 10% в годовом выражении. В то же время, национальная валюта Украины пережила 2018 год достаточно уверенно, укрепившись к доллару США по официальному курсу НБУ на 1,5% - до 27,68 грн/долл. Средний курс по итогам года составил 27,22 грн/долл.

Прогнозы украинских властей и ключевых кредиторов на наступивший год достаточно осторожные. Так, Национальный банк прогнозирует в 2019 году рост экономики на 2,5% при инфляции 6,3%, Кабинет министров - на 3% при инфляции 7,4%. Международный валютный фонд ожидает, что в наступившем году экономика Украины вырастет на 2,7% при инфляции 7,3%, Всемирный банк ожидает роста на 4% при инфляции 7,3%.

Каким же будет 2019 год для экономики Украины, учитывая неоднозначные показатели ушедшего года и разброс прогнозов властей и кредиторов? Эксперты смотрят в будущее настороженно оптимистично.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко:

«Очевидно, что экономический рост будет очень низким – от двух до трех процентов. Основными драйверами этого роста будут растущие правительственные расходы и потребительский спрос, который эти расходы стимулируют.

Экспорт будет продолжать расти, но импорт продолжит превалировать, потому чистый эффект будет отрицательным для экономики. Каких-то инвестиционных прорывов мы тоже не ожидаем, особенно учитывая ситуацию в этом году, когда в предвыборный год зашло меньше двух миллиардов долларов инвестиций. Скорее всего, в наступившем году это будет полтора миллиарда инвестиций максимум. Не стоит ожидать никакой подвижки в улучшении инвестиционного климата.

Скорее всего, миграционные процессы будут достаточно активными, и для экономики Украины это будет означать увядание темпов экономического роста. Если сотрудничество с Международным валютным фондом будет продолжено, то я не вижу никаких рисков для финансовой стабильности в стране.

Уровень инфляции составит десять процентов. Что касается курса, то в условиях, когда уже относительно сформированы золотовалютные резервы и есть возможность закачать, как минимум, второй транш от МВФ, а также воспользоваться возможностью выхода на внешние площадки заимствования капитала, что незамедлительно сделает украинское правительство, нет никаких серьезных курсовых угроз. Курс гривны на конец года может находиться в пределах 30-33 грн за доллар».

Руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU Александр Мартыненко:

«Подавляя инфляцию, жесткая монетарная политика серьезно ограничивает доступ страны к финансированию и тем самым негативно влияет на экономический рост. Последствия монетарной политики, «жесткая посадка» ведущих мировых экономик, политическая нестабильность представляют самые высокие риски для украинской экономики в 2019 году.

Наш прогноз роста реального ВВП на 2019 год – 2,3%. Рост замедлится в связи с уменьшением фискального стимулирования экономики и ослаблением внешних рынков.

Наш базовый сценарий на 2019 год – это мягкая девальвация гривни до 30 грн/долл. к концу года. Однако прогнозы могут быть пересмотрены в случае усиления политической нестабильности и девальвационных ожиданий.

К концу 2019 года инфляция должна снизиться до 8,5%, в основном благодаря жесткой монетарной политике НБУ, замедлению роста потребления и охлаждению внешних сырьевых рынков.

В 2019 году поддержка импорта потреблением ослабеет, в то время как частные переводы продолжат рост, а выплаты дивидендов иностранным компаниям сократятся. В результате, дефицит текущего счета сократится до 3,2% ВВП. Основные риски усиления дефицита исходят от рынков стали и энергоносителей».

Аналитик ConcordeCapital Евгения Ахтырко:

«По базовому сценарию рост ВВП в 2019 году составит 2,9%, рост промпроизводства - 2%. Бюджетный дефицит составит 2,5% ВВП, а отношение госдолга к ВВП – 60,7%. Международные резервы Украины к концу года составят 18,8 миллиардов долларов США. Потребительская инфляция по итогам года будет на уровне 6,7%, а среднегодовой курс гривни 28,68 грн/долл.

Главное предположение данного прогноза - продолжение сотрудничества Украины с МВФ в рамках новой 14-месячной программы. В наступившем году нашей стране необходимо получить новый транш финансирования от МВФ. Как и в прошлом году, продолжение сотрудничества с Фондом будет «проходным билетом» для выхода Украины на рынок внешних заимствований.

Украина будет иметь достаточно валютных резервов, чтобы погасить долговые обязательства. Но после уплаты долгов будет необходимо пополнить резервы, чтобы они не упали ниже критического уровня трех месяцев импорта. Достаточный объем для пополнения смогут обеспечить только заимствования от МВФ и новые размещения международных еврооблигаций.

Получить следующий транш финансирования от МВФ в наступившем году будет чрезвычайно трудно, учитывая рост неопределенности в связи с предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

Все экономические ожидания в 2018 году были связаны с развитием взаимодействия Украины с МВФ. В связи с двойными выборами, степень неопределенности в 2019 году будет очень высокой. Это будет иметь огромное влияние практически на каждое экономическое решение».

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан:

«Мы ожидаем, что рост реального ВВП замедлится до 2,7% в 2019 году с более 3% в прошедшем году. Основной движущей силой роста останется внутренний спрос - потребительский и инвестиционный. Потребительский спрос будет расти за счет дальнейшего притока переводов от трудовых мигрантов, роста зарплат в частном секторе и предвыборных расходов политических партий.

Рост расходов госбюджета, в том числе, на социальные выплаты и зарплаты в государственном секторе, будет сдержанным из-за необходимости обслуживания долга. Внутренние инвестиции продолжат увеличиваться, но темпы прироста замедлятся после нескольких лет быстрого двузначного роста. Замедление инвестиций наряду с ожидаемым снижением сельскохозяйственного урожая после рекорда этого года приведет к замедлению роста ВВП.

Потребительская инфляция замедлится до 6,5% в годовом выражении на конец 2019 года с около 10% в 2018 году за счет жесткой монетарной политики Национального Банка, снижения мировых цен на нефть и в условиях отсутствия давления со стороны предложения.

Курс гривны немного снизится - до 30,5 грн/долл. США на конец 2019 года и 29 грн/долл. в среднем за год. А объем международных резервов возрастет до 21 миллиарда долларов США в конце 2019 года за счет активных внешних заимствований государства от МВФ, официальных кредиторов и на внешних рынках.

Наш прогноз построен на ключевых предположениях, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ и другими официальными кредиторами, президентские и парламентские выборы в наступившем году состоятся по графику и пройдут спокойно, условия торговли останутся нейтральными (мировые цены на основные товары украинского экспорта и импорта будут двигаться синхронно), а погодные условия в целом будут благоприятными для сельского хозяйства.

Соответственно, основными рисками для прогноза является «выпадение» из программы МВФ, существенное ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках, социальные волнения накануне или во время выборов, существенное снижение сельскохозяйственного урожая.

С учетом больших выплат по внешнему долгу в новом году, в том числе, западным партнерам, наибольшим риском для Украины будет отказ от сотрудничества с МВФ. В таком случае очень вероятен дефолт и дестабилизация валютного рынка, справиться с которыми Украине придется самостоятельно - без поддержки западных партнеров. Поэтому ситуация может быстро выйти из-под контроля и трансформироваться в полномасштабный экономический кризис.

2018 год - год постепенного экономического восстановления и продолжения важных реформ. 2019 - год больших рисков и вызовов».

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова:

«В 2019 году мы ожидаем роста ВВП ориентировочно на 3%. Уровень бюджетного дефицита должен быть удержан в пределах 2,5%, что является умеренным значением и критическим показателем в контексте сотрудничества Украины с МВФ. Также ожидаем сокращения соотношения госдолга к ВВП, но его темпы будут не значительными. Изменение курса гривны к доллару США вряд ли превысит 10%. Ожидаем замедления потребительской инфляции, ориентируемся на целевые показатели НБУ (6,3%).

Ключевыми факторами реализации такого сценария являются отсутствие внешних шоков для украинской экономики и соблюдение бюджетной дисциплины - двойные выборы вызывают определенные риски в этом контексте.

2018 был третьим годом шаткого экономического роста и позитивных сдвигов в финансовой системе Украины и, в частности, банковском секторе после тяжелого кризиса. По базовому сценарию, 2019 год принесет умеренный рост экономики и оживление внутреннего потребления, стимулированного постепенным ростом доходов населения и социальных стандартов на фоне повышенных рисков политического характера».

Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко:

«Стоит ориентироваться на прогнозные показатели международных финансовых организаций и сравнить их с показателями, которые дают украинские профильные органы государственной власти:

- ВВП: по прогнозу МВФ реальный ВВП в наступившем году вырастет на 2,7%, по прогнозу Всемирного банка - на 4%, а по прогнозам Министерства экономического развития и торговли Украины - на 3%. Итак, средний прогноз роста реального ВВП - 3%.

- Инфляция: по прогнозу МВФ потребительская инфляция достигнет 7,3%, по прогнозу МЭРТ - 8%. Итак, средний прогноз инфляции 7,65%.

Валовые международные резервы НБУ составят 17,6 миллиардов долларов по прогнозу МЭРТ, а по прогнозу НБУ – 18,6 миллиардов долларов. Итак, средний прогноз – 18,1 миллиардов долларов.

По другим показателям смотрим прежде всего на прогнозы МЭРТ в 2019 году:

- курс гривны снизится до 30,42 грн за доллар;

- промышленное производство вырастет на 3,2%;

- госдолг составит 62,3% от ВВП;

- бюджетный дефицит составит 90,8 миллиардов гривен.

Влиять на экономические показатели будут, прежде всего, политические факторы. Если внешняя агрессия будет нарастать, это, конечно, окажет очень негативное влияние на экономику страны. Также предстоят двойные выборы - президента и парламента. Перед выборами обычно раздуваются бюджетные расходы, поэтому существует очень высокий риск, что сбалансированный по состоянию на сейчас бюджет будет пересмотрен.

Также один из факторов - продолжение сотрудничества с МВФ. В 2019 году Украина должна погасить более 6 миллиардов долларов долгов. Примерно такая же сумма погашений ожидается и на 2020 год. С этими выплатами есть проблемы - их надо рефинансировать - пойти на рынок и заимствовать эту сумму, чтобы отдать старые долги. На рынке это будет стоить очень дорого - примерно 10% годовых.

Таким образом, стране крайне необходимо сохранить программу с МВФ и другими институциональными кредиторами (Всемирный банк, Европейский союз). Если удастся привлечь средства от международных доноров, а также выйти на рынок с выпуском еврооблигаций, Украина сможет прорваться и пройти годы пиковых долговых нагрузок».

Консенсус-прогноз экономических показателей Украины на 2019 год:

Эксперт Прогноз ВВП, % Прогноз инфляции, % Прогноз курса, грн/долл. Олег Устенко 2,5 10 31,5 Александр Мартыненко 2,3 8,5 30 Евгения Ахтырко 2,9 6,7 29,5 Елена Белан 2,7 6,5 30,5 Елена Коробкова 3 6,3 30 Мария Репко 3 7,65 30,42 Консенсус-прогноз (медиана) 2,8 7,2 30,21

Учитывая прогнозы экспертов, в наступившем году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, темпы роста потребительских цен – до 7,2%, а курс гривни к доллару на конец года составит около 30 грн/долл. Ключевым условием реализации такого сценария является продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами, а наибольшие риски заключены в грозящих всплеском популизма предстоящих президентских и парламентских выборах на фоне периода пиковых долговых выплат.

Ольга Гордиенко