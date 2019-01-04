Порошенко получил еще полмиллиарда гривень от Rothschild Trust за долю в Roshen

Также президент получил более 26 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «ЗНКИФ» «ПРАЙМ ЭССЕТС КЭПИТАЛ».

Президент Украины Петр Порошенко получил почти 550 млн гривен дивидендов от компании Rothschild Trust (Швейцария), которая осуществляет управление долей президента в корпорации Roshen.

Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в сообщении о существенных изменениях и датированы 1 января 2019 года.

В частности, президент получил дивидендов на сумму в 548 678 680 грн от компании Rothschild Trust Schweiz AG.

Также отмечается, что президент указал в изменениях к имущественному состоянию в электронной декларации получение дивидендов от публичного акционерного общества «ЗНКИФ» «ПРАЙМ ЭССЕТС КЭПИТАЛ» 26 217 129 грн.

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Напомним, 26 декабря президент задекларировал получения дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG на сумму в 556 742 460 грн.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал договор о передаче своей доли в корпорации Roshen независимому трасту под управлением иностранного банка Rothschild после того, как компания не смогла найти покупателя.

«Слепой» траст является формой доверительного управления активами, в котором доверительным собственникам запрещено давать бенефициарам какую-либо информацию об управлении капиталами траста. Согласно действующей Конституции Украины, президент страны не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (город Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.