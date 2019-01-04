Курс НБУ на 8 января: перед праздниками гривня подешевела к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 8 января: 100 USD – 2770.9400 гривни, 100 EUR – 3159.7029 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 января 2019 года установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2770.9400 (4 января – 2751.1682)

100 EUR – 3159.7029 (4 января – 3122.0257)

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При этом в пятницу, 4 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,79/27,81 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 32 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,54/31,56 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,6963 грн/долл.

Отметим, ранее аналитики спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2019 году.