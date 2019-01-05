Оплата криптовалютой поможет пользователям ускорить загрузку файлов.

Компания BitTorrent запустит собственную криптовалюту с тикером BTT (BitTorrent Token).

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Как сообщает kommersant со ссылкой на BitTorrent Inc, оплата криптовалютой поможет пользователям ускорить загрузку файлов.

Кроме того BTT будет доступен для пользователей за пределами США при помощи Binance Launchpad. Токены будут распределены в том числе и за счет функции airdrop (бесплатная раздача токенов).

BTT будет сначала внедрен в клиент µTorrent Classic на базе Windows. Пользователи, которые хотят отказаться от криптовалюты, смогут сделать это через настройки клиента. Передача файлов для них останется бесплатной.