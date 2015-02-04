Для выплат вкладчикам неплатежеспособного «VAB Банка» привлекли шесть банков

По информации фонда, вкладчики, указавшие при заключении договора вклада или счета место регистрации в АР Крым, Донецкой, Луганской, Львовской, Николаевской, Херсонской областях или г. Севастополь, будут получать возмещение в отделениях «Альфа-Банка».

В случае указания в договоре адреса в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой или Черниговской областях возмещение будет выплачиваться через «ПриватБанк».

Вкладчики с местом проживания согласно договору в Винницкой или Тернопольской областях смогут получить свои средства в банке «Хрещатик», в Житомирской, Полтавской или Сумской областях – в «УкрСиббанке», в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской или Черкасской областях – в банке «Михайловский».

Киевляне и жители Киевской области будут получать возмещение в «Укргазбанке».

Также сообщается, что через эти банки будет выплачиваться возмещение по депозитам, срок действия которых закончился до 21 ноября 2014 включительно, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета). О сроках и порядке выплат другим вкладчикам будет объявлено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 21 ноября ввел временную администрацию в «VAB Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. Объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам банка, оценивается фондом в 7,116 млрд грн.

В октябре прошлого года основной акционер «VAB Банка» Олег Бахматюк сообщил, что рассчитывает на совместную докапитализацию банка с участием правительства. В свою очередь, правительство заявляло о готовности вместе с Национальным банком и Фондом гарантирования искать возможные пути удовлетворения требований всех вкладчиков «VAB Банка», в том числе свыше гарантированной суммы вклада в 200 тыс. грн.

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В конце января замдиректора департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский сообщил, что государство в лице Министерства финансов не претендует на роль инвестора неплатежеспособного «VAB Банка». По его словам, анонсированные на февраль выплаты вкладчикам банка будут проводиться за счет средств Фонда гарантирования вкладов физлиц, который располагает собственными средствами, а также может быть пополнен в рамках госбюджета на 2015 год на 20 млрд грн или за счет получения кредита НБУ.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).