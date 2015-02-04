Вкладчикам неплатежеспособного «Имэксбанка» возместят 4,6 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам «Имэксбанка» за счет средств фонда, в 4,642 млрд грн, или 87% всех средств физических лиц в банке, сообщается на сайте фонда.

По данным отчетности банка на 27 января, общий объем средств физлиц в банке на момент введения временной администрации составил 5,4 млрд грн.

Также сообщается, что фонд ищет инвесторов для выведения банка с рынка. К участию в покупке активов и передаче обязательств допускаются исключительно банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 27 января ввел временную администрацию во входящий в группу крупных «Имэксбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Национальный банк объяснил решение об отнесении «Имэксбанка» к категории неплатежеспособных нарушениями банковского законодательства и непринятием акционерами банка мер для их устранения. Кроме того, регулятор обнаружил операции по досрочному возврату инвесторам средств, привлеченных на условиях субординированного долга, проведенные банком вопреки запрету НБУ.

В 2014 году Национальный банк выдал «Имэксбанку» кредиты на 795 млн грн, в том числе последний кредит был выдан незадолго до введения временной администрации, в декабре прошлого года.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

В июле 2014 года основной акционер банка, народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.

В ноябре 2014 года акционеры банка на общем собрании приняли решение пополнить уставный капитал финучреждения на 150 млн грн.