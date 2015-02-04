В «Надра Банк» Фирташа до конца недели введут временную администрацию - СМИ

В «Надра Банк» будет введена временная администрация. Это произойдет до конца этой недели.

Об этом пишет Delo.UA со ссылкой на собственные источники.

Обязательства банка, согласно отчетности, на конец 2014 года составляли 32,4 млрд грн. Из них средств физлиц — 5,6 млрд грн.

Напомним, 2014 год банк закончил с убытком в 1 млрд грн. Совокупные активы банка "Надра" в 2014 году увеличились на 15% — до 35,8 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов в прошлом году выросли на 24% — до 31 млрд грн. Объем сформированных резервов составил 19% суммы кредитной задолженности клиентов.

Банк "Надра" входит в состав Group DF, которая принадлежит Дмитрию Фирташу. По активам, по итогу 2014 года, банк входил в категорию крупнейших и занимал в рейтинге 11 место.