Гривня на открытии межбанка подешевела еще на 10 копеек

В среду, 4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины открылись на уровне 16,60/16,78 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходят активно и к середине торгов котировки повысились до 16,52/16,75 грн/долл.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро открылись на уровне 19,04/19,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2510/0,2540 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 11:30 составил 16,2520 грн/долл., к этому часу было заключено 6 соглашений, объем торгов составил 10 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 16,48/16,68 грн/долл. с 16,42/16,62 грн/долл. на открытии торгов.