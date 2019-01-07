США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении

Переговоры начались на фоне отсрочки Вашингтоном и Пекином взаимного повышения торговых пошлин.

В Пекине стартовали переговоры делегаций США и Китая, посвященные согласованию нового торгового соглашения и урегулированию внешнеэкономических противоречий между странами.

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Об этом сообщает ZN.ua.

В консультациях, которые начались в столице КНР в понедельник, 7 января, принимают участие представители американских министерств торговли, финансов, энергетики и сельского хозяйства. Состав китайской делегации не сообщается.

Отметим, что переговоры начались на фоне отсрочки Вашингтоном и Пекином взаимного повышения торговых пошлин.

Как сообщал УНИАН, переговорщики от США и Китая приступают к работе над новым соглашением, которое позволит снять напряженность в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Ранее­­­­ президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в отношениях между США и Китаем. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе лидеры двух государств согласились на перемирие в своей торговой войне. Торговая война началась этой весной, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из Китая.