Украинцы смогут обменивать валюту в почтовых отделениях

Нацбанк также смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютой в наличной форме для небанковских финучреждений.

Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финучреждений, но и в почтовых отделениях.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на постановление №9, вступающее в силу 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».

Отмечается, что операторы почтовой связи смогут получить лицензию НБУ на осуществление валютных операций при наличии у них не менее 50 структурных подразделений на территории от 50% областей Украины и получении не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи.

Кроме того, требуется соблюдение требований к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации.

Одновременно Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме для небанковских финучреждений, вдвое снизив требуемый минимальный размер собственного капитала и отменив требование о наличии не менее пяти структурных подразделений с соответствием помещений требованиям НБУ.

Небанковские финучреждения и национальный оператор почтовой связи, имеющие валютные лицензии регулятора, с 7 февраля получат шесть месяцев переходного периода для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.

Введение закона в действие предполагает ряд шагов по смягчению валютного регулирования в Украине, включая расширение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней, отмену валютного контроля для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн и индивидуальных валютных лицензий.

Также будут отменены санкции в форме запрета на ведение внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов и будет разрешена online-покупка валюты физическим лицам.