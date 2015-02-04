Российский рубль снова падает после утреннего роста

Рубль ушел в минус после позитивного открытия биржевых торгов среды и достижения локальных пиков. Против может играть текущая негативная динамика нефти и риски дефицита валюты, необходимой для крупных выплат по внешним займам в феврале-марте, пишет Рейтер.

К полудню доллар расчетами "завтра" торговался вблизи отметки 66 рублей, дорожая более чем на один процент от предыдущего закрытия.

В начале же торгов валюта США падала на отметку 64,51 впервые с 23 января, затем ушла вверх и сформировала сессионный максимум на 66,66 рубля.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 75,50, набирая три четверти процента стоимости.

"Уровни между 66 и 67 рубля за доллар выглядят более-менее равновесными для нынешней ситуации и цене на нефть, тогда как вчерашнее сильное укрепление рубля выглядело чрезмерным и было спровоцировано не только ростом нефтяных котировок, но и несколькими крупными стоп-лоссами длинных валютных позиций", - сказал Сергей Фишгойт из банка Открытие.

По мнению Фишгойта, сейчас признаков разворота рубля в сторону укрепления, как и фундаментальных факторов для этого, нет, "а то что пятипроцентным ростом (рубля) отыграли подорожавшую нефть - более чем достаточно для текущей ситуации".

Читайте такжеВ ОПЕК не исключают, что цены на нефть упадут до $30Нефть марки Brent снижается с максимумов текущего года, достигнутых накануне. Сейчас баррель теряет полдоллара с начала дня и оценивается в $57,41, тогда как накануне была достигнута отметка $59 за баррель впервые с 29 декабря.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, рост средней цены на нефть на $7 за баррель увеличивает российский экспорт примерно на $2 миллиарда в месяц, "что, безусловно, является серьезной поддержкой рублю".

Но они же предупреждают о рисках высокой ценовой волатильности нефтяного рынка: "В любой момент, на новостях о росте добычи или слабом спросе на нефть, цены на "черное золото", а за ними и курс рубля, могут откатиться".