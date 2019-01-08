Amazon стала самой дорогой публичной компанией в мире

Стоимость акций Amazon в понедельник выросла приблизительно на 3,5%.

Американская компания Amazon стала крупнейшей компанией по рыночной капитализации, обогнав Microsoft.

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Как сообщает CNBC, Amazon завершила торги на бирже в понедельник с рыночной капитализацией около 797 миллиардов долларов, в то время, стоимость Microsoft составила 783 миллиарда. Стоимость Apple упала до 702 миллиардов. Материнская компания Google — Alphabet, обогнала Apple с капитализацией в 748 миллиардов долларов.

Отмечается, что стоимость акций Amazon в понедельник выросла приблизительно на 3,5%, составив 1629,51 доллара.

В октябре прошлого года сообщалось, что состояние самого богатого человека на планете - основателя и владельца торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса уменьшилось всего за два дня сразу на 19,2 миллиарда долларов.