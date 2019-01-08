Нацбанк анонсировал ослабление с 7 февраля более двух десятков ограничений на валютном рынке
Введение в действие Закона «О валюте и валютных операциях» с 7 февраля предполагает отмену или ослабление более 20 ограничительных мер на валютном рынке Украины.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на утвержденные и обнародованные нормативно-правовые акты в соответствии с новым законом.
По информации регулятора, с 7 февраля вдвое увеличивается предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам, отменяются санкции в форме прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов и валютный надзор за операциями до 150 тыс. грн.
Кроме того, будет разрешено свободное использование счетов юридических лиц за рубежом, заключение валютных форвардов для хеджирования операций и операции по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.
Также отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешается оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышается в 10 раз - до 150 тыс. грн.
Отменяются ограничения на досрочное погашение внешних обязательств и процедура регистрации внешних заимствований при одновременном разрешении покупки и накопления валюты на счетах для выплат по внешним заимствованиям.
Банки смогут продавать клиентам государственные ценные бумаги, заключать валютные свопы и инвестировать в ценные бумаги инвестиционного класса.
Лимит на покупку банковских металлов будет повышен до эквивалента 150 тыс. грн, а юрлица смогут осуществлять ввоз-вывоз банковских металлов.
Резиденты смогут вносить платежи при страховании жизни в валюте.
Кроме того, будут возможны инвестиции в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют.
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Отмечается, что разработанная Нацбанком совместно с экспертами Международного валютного фонда дорожная карта валютной либерализации предусматривает пошаговое снятие всех валютных ограничений по мере улучшения макроэкономических условий в стране и после принятия ряда законов, включая законопроект о «сплите» и противодействии BEPS (уклонению от уплаты налогов).
В то же время, как отметил НБУ, новая система валютного регулирования предусматривает возможность принимать защитные меры в сфере валютных операций при возникновении угроз стабильности финансовой системы.
Также сообщается, что в рамках новой системы валютного регулирования тотальный валютный контроль по каждой операции будет заменен на валютный надзор по принципу «больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания».
Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода с этой даты.