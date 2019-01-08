В Киеве снова планируют повысить тарифы на холодную воду

Проектами постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусмотрено повышение тарифов на 7%-12%.

В столице в очередной раз планируют повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.

Как сообщает пресс-служба АО «Киевводоканал», состоялось открытое обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение для «Киевводоканала».

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«На заседании НКРЕКУ, которое проводилось в форме открытого слушания 21 декабря 2018 года, были приняты проекты постановлений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем). Таким образом, НКРЕКУ намерена осуществить изменение действующих тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО «АК «Киевводоканал»», - отмечается в сообщении.

Так, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей в Киеве составит 20,832 грн (в т. ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м, из них: 11,268 грн (в т. ч. НДС 1,878 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м, из них: 12,012 грн (в т. ч. НДС 2,002 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 10,200 грн (в т. ч. НДС 1,700 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Вместе с тем в компании не сообщают, когда именно будут повышены тарифы.

Как сообщал УНИАН, в последний раз в Киеве тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение повышали в октябре 2018 года.

Они выросли ориентировочно на 17%-20% и теперь составляют 18,288 грн/1 куб. м. (без использования внутридомовых систем) и 19,596/1 куб. м (с использованием внутридомовых систем).

Пересмотр тарифов был обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработную платы сотрудникам «Киевводоканала».

Перед этим НКРЕКУ в июне 2018 года повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для «Киевводоканала» на 8%-11%: 16,71 грн с 15,49 грн за 1 куб. м. и до 15,78 грн с 14,184 грн за 1 куб. м.