В Минсоцполитики назвали главную причину низких пенсий в Украине

Министерство считает теневую экономику вызовом для пенсионной системы Украины, который невозможно преодолеть без участия всего общества.

Существование в Украине теневого сектора экономики является главной причиной низких пенсий в стране, говорится в сообщении Министерства социальной политики.

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"Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий", - сказано в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое отрицательное влияние на ее работу, и этот вызов "невозможно преодолеть без участия всего общества".

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поручил новоназначенному председателю Пенсионного фонда Евгению Капинусу подготовить ведомство к пересчету пенсий, который планируется провести в марте 2019 года.

С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.