Яценюк хочет обсудить с коалицией реформы и сотрудничество с МВФ

Об этом он сообщил в среду, 4 февраля, в ходе очередного заседания правительства.

"Думаю, что будет правильно, если правительство встретится с руководителями парламентской коалиции с целью обсуждения как программы сотрудничества с Международным валютным фондом, так и дальнейших экономических реформ, которые нужны стране", - сказал Яценюк.

Также премьер отметил, что результатом будущих консультаций правительства и парламентской коалиции должны стать конкретные действия по реформированию экономики, включающие принятие необходимых законопроектов.

"Я убежден, что парламентская коалиция вместе с правительством и президентом Украины дальше будет идти путем правильных реформ и совместно нести политическую ответственность за все решения, и с каждым днем у нас будет все меньше популизма, а все больше прагматизма и нацеленности на реальный конкретный результат", - сказал глава правительства.

По словам Яценюка, в результате консультаций важным будет принятие необходимых законопроектов даже с учетом их непопулярности и отсутствия политических дивидендов.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявлял, что Украина рассчитывает на позитивное решение Международного валютного фонда относительно выделения финансовой помощи в преддверии реформ в ключевых для страны секторах экономики.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января.