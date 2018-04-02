Банковский кризис: миллиардные убытки и забитые матрасы

Минувший год, без преувеличения, стал самым сложным для Украины и ее граждан за все годы независимости. Политический кризис в стране обернулся аннексией Крыма Российской Федерацией и кровавым противостоянием пророссийским боевикам на Донбассе. Потрясения не миновали и банковскую систему, фундаментом которой являются сбережения граждан. За прошлый год вкладчики «подмыли» этот фундамент на треть, и 33 банка выпали из рынка. Судя по очередям возле отделений некоторых банков и банкротству еще 3 финучреждений за первый месяц этого года, негативные тенденции продолжаются.

После общения с вкладчиками можно сделать вывод, что мотивация у них разная. Одним нужны деньги на фоне двойной девальвации гривни и увеличения потребительских цен на 25%, потому что выросли повседневные расходы, а еще нужно собирать родных в зону АТО и помогать украинской армии. Другие отчаянно хотят сохранить с трудом накопленные сбережения, пытаясь обратить полученную гривню в валюту или товары, преимущественно импортные, дорожающие с каждым днем. Третьи просто не доверяют банкам и предпочитают держать деньги поближе к «телу», пусть даже они обесцениваются с ростом инфляции или могут стать добычей грабителей. По сути, две последние группы вкладчиков можно было бы остановить, если четко определить, какие банки и инструменты сбережения являются надежными, а первой группе - помочь доступными кредитами «до зарплаты».

Тем временем, банковская система результатами работы пока не радует. Крупнейшие банки обнародовали отчетность по итогам 2014 года, согласно которой на ТОП-15 банков приходится почти 30 млрд грн убытка. Пять банков – крупнейший по активам «ПриватБанк», российские «ВТБ Банк» и дочерний банк «Сбербанка России», ПУМБ и «Дельта Банк» - завершили год с прибылью. В частности, «ПриватБанк» заметно нарастил чистый процентный доход, «ВТБ Банк» и «Сбербанк России» смогли заработать от операций с валютой, ПУМБ нарастил проценты и комиссии. «Дельта Банк», несмотря на очереди вкладчиков, которые не могут забрать депозиты, тоже умудрился нарастить проценты и комиссии, а также прочие операционные доходы.

Остальные 10 финучреждений показали убытки, наибольшая доля которых приходится на государственные «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк». Можно предположить, что итоговые данные по всем банкам подтвердят, что в 2014 году банковская система перешагнула свой антирекорд кризисного 2009 года, когда суммарный убыток системы составлял 31,5 млрд грн.

Что стало причиной таких итогов работы банковской системы – очевидно. На фоне аннексии Крыма, вооруженных противостояний пророссийским террористам на Донбассе и 100% девальвации гривни вряд ли можно было ожидать других результатов. Именно этим и объяснили свои нерадостные показатели банкиры.

Откуда растут убытки

Государственные банки объясняют полученные убытки миллиардными отчислениями в резервы. Глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный сообщил, что после аннексии Крыма банк был вынужден доформировать резервы на 9,6 млрд грн, или в размере 100% потерянного актива на полуострове. «Плюс 1,1 млрд грн была бы прибыль, если бы не было аннексии Автономной Республики Крым», - заявил он.

«Укргазбанк» также связывает убытки с формированием резервов, которыми компенсировал неудачный выбор банков-партнеров на межбанковском рынке, ставших впоследствии неплатёжеспособными, а также потерей имущества и активов в зоне АТО и оккупированном Крыму.

Такая же ситуация в иностранных «дочках», работающих на украинском рынке. «Это был объективно тяжелый год. Аннексия Крыма, военные действия на Донбассе стали катализатором ухудшения финансового состояния в стране. В 2014 году мы были вынуждены сформировать 2,8 млрд грн резервов под обесценивание кредитов, что привело к годовым убыткам», - отметил финректор UniCredit Bank Джакомо Волпи. По информации «Райффайзен Банка Аваль», причинами убытков являются девальвация гривни, частично компенсированная банком за счет валютных облигаций, и также убытки от прекращения работы банка в Крыму и на Донбассе.

Минувший год удивил даже банкиров-международников с опытом работы в кризисной Аргентине, которая в 2001 году пережила крупнейший в истории дефолт. «2014 год превзошёл все ожидания абсолютно любого специалиста по количеству непредвиденных событий, которые самым кардинальным образом повлияли как на работу банков, в частности, так и на экономику страны, в целом», - подчеркнул глава правления «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Филипп Жоанье, который с 2000 по 2006 год представлял BNP Paribas в Аргентине.

Одновременно сложилась достаточно интересная тенденция, когда убыточный банк может своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, а прибыльный – собирать километровые очереди недовольных вкладчиков возле своих отделений. В чем секрет?

Рисуют все

В конце прошлого года первый замглавы НБУ Александр Писарук заявил, что банки массово искажают отчетность. «Отчетность рисуют все без исключения, но степень разная», - сказал он. Для выявления невидимых в такой отчетности проблем регулятор принял решение внедрять в банки своих кураторов, и по состоянию на конец прошлого года «агенты» НБУ работали в 40 банках, получивших рефинансирование. То есть, практически в каждом из крупнейших банков работает куратор НБУ. Причина - за год регулятор выдал банкам первой группы 80,7 млрд грн кредитов на срок свыше 30 дней, возможностью не получать такой кредит воспользовались только 2 финучреждения.

Национальный банк решил не ограничиваться надзором только банков-заемщиков, и в январе этого года расширил основания для введения кураторов. В частности, введение «надзирателя» возможно при невыполнении банком требований НБУ по устранению нарушений, отстранении руководителя банка от должности, выявлении фактов рисковой деятельности с угрозами интересам вкладчиков и кредиторов или нарушений законодательства, получении доходов с нарушениями законодательства, наличии конфликта интересов, предоставлении или наличии у банка кредита НБУ для поддержки ликвидности.

В Нацбанке подчеркивают, что введение кураторов в текущем состоянии экономики и банковской системы является нормальной практикой. «Куратор может работать как в стенах Нацбанка, так и в самом банке. И так уже не первый год, и это нормально. Если банки получили рефинансирование, то удобнее, чтобы куратор находился в банке и отслеживал каждую копейку», - пояснил замдиректора департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский. Очевидно, что продолжать «рисовать» отчетность под пристальным вниманием регулятора будет сложнее.

А пока банкиры в один голос заявляют, что, не зависимо от финансовых результатов, готовы в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами, и даже пытаются строить планы на будущее.

Прогнозы на 2015 год

Подавляющее большинство банков не решаются озвучивать конкретные планы по прибыли и приросту активов. В «ПриватБанке» высказали уверенность, что позитивный результат деятельности по итогам сложного 2014 года является «показателем качества системы управления рисками и умения находить общий язык с клиентами». В этой связи банк ожидает, что в 2015 году его деятельность также будет прибыльной.

Получившие миллиардные убытки игроки надеются вернуться к прибыли в этом году. В частности, строит амбициозные планы государственный «Ощадбанк». «Мы планируем в 2015 году получить не менее 440 млн грн прибыли», - сказал Пышный. По его словам, банк намерен открыть свыше 300 отделений нового типа, привлекать новые зарплатные проекты и нарастить депозиты на 10%.

Планы «дочек» иностранных банков более осторожные. «Мы стараемся оставаться оптимистами, но сегодня все понимают, что грядущие месяцы станут определяющими как для экономики страны в целом, так и для банковского сектора в частности. Ситуация должна стабилизироваться и хоть какие-то позитивные сигналы должны прийти в экономику и банковский сектор. Иностранные инвестиции имеют определяющее значение для становления страны, и иностранные банки должны сыграть в этом свою роль», - сказал Жоанье.

Одновременно банкир подчеркнул, что разгоревшийся кризис заставил задуматься не только банкиров, но и вкладчиков. «Весь этот год мы наблюдали так называемое «бегство в качество» (flight to quality), когда украинцы стали, наконец, меньше гоняться за баснословными депозитными ставками, и начали анализировать», - добавил он.

По сути, никто не может сказать с уверенностью, что принесет завтрашний день. Планируя свою деятельность в 2014 году, финансовые гении, вряд ли, ожидали аннексию Крыма и разгром Донбасса. И ключевой фактор, фактор безумства лидера России, нельзя предугадать и отразить в математических моделях. Тем не менее, крупнейшие банки, кто самостоятельно, а кто с помощью государства, выстояли. И во многом благодаря поумневшим вкладчикам. Будем надеяться, что этот тренд не сломается в 2015 году.

Ольга Гордиенко (УНИАН)