МВФ официально обнародовал меморандум по новой программе для Украины

Среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплит", отчет о возврате активов госбанков, разделение ГФС, назначение судей антикоррупционного суда, меры в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита НАБУ.

Международный валютный фонд официально обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 14-месячной программе stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, одобренной Советом МВФ 18 декабря.

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Согласно документам Фонда, среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплит", отчет о возврате активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

В частности, программа предусматривает утверждение Верховной Радой закона о "сплит" - ликвидации Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и распределении ее функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (2413а) – к концу марта 2019 года.

Публикация первого отчета о возврате активов и соответствующих судебных процессов относительно четырех государственных банков предусмотрена также к концу марта 2019 года.

Разделение ГФС на налоговую и таможенную службы ожидается к концу апреля 2019 года.

Также к концу апреля предусмотрено назначение не менее тридцати пяти судей Национального антикоррупционного суда.

К концу июня Национальный банк должен принять надлежащие надзорные меры в отношении банков, не выполняющих требования к капиталу.

К концу июля ожидается завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал УНИАН, совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов.

Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года.

Решения о следующих траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время пересмотра выполнения условий Меморандума с МВФ.