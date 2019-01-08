В среду в Украине подорожает валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 9 января: 100 USD – 2802,3739 гривни; 100 EUR – 3205,9157 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2802,3739 (8 января – 2770,9400)

100 EUR – 3205,9157 (8 января – 3159,7029).

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Как сообщал УНИАН, 8 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,02/28,06 гривни/доллар.

Текущие котировки соответствуют уровню середины сегодняшних торгов и на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,05/32,08 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0237 гривни/доллар.