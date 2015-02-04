Министр финансов Греции: мы никогда не будем просить финпомощи у России

Греция не будет запрашивать финансовую помощь у России, заявил в среду министр финансов Греции Яннис Варуфакис, передает Прайм.

"Я могу ответить точно: это не обсуждается. Мы никогда не будем запрашивать финансовую помощь у России", - заявил Варуфакис в интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос о возможном взятии кредита у РФ.

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В понедельник аналогичную точку зрения по данному вопросу высказал новый премьер страны Алексис Ципрас. "В настоящий момент таких мыслей нет", - заявил Ципрас, слова которого приводит агентство DPA.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле ранее заявил, что Берлин не одобряет стремление Греции к более близким связям с Россией и не считает, что возможная российская помощь в состоянии заменить поддержку Евросоюза.

Варуфакис также добавил, что, по его мнению, Германии необходимо взять на себя ответственность за разрешение долгового кризиса. "Я представляю себе некий "план Меркель" наподобие "плана Маршалла". Германия могла бы применить свои силы для объединения Европы. Это было бы прекрасным распоряжением федерального канцлера", - отметил министр. В рамках американского плана Маршалла, как известно, осуществлялась финансовая поддержка стран Западной Европы после Второй мировой войны.

В конце января глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия рассмотрит вопрос оказания финансовой помощи Греции, если страна обратиться за ней.

После того, как в стране в 2010 году разразился долговой кризис, Афины были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью. Через два года Греция достигла соглашения с тройкой кредиторов в составе ЕК, ЕЦБ и МВФ. По нему Афинам выделялись многомиллиардные кредиты, списывалось около половины долгов частным кредиторам, а взамен был выдвинут ряд требований, таких как меры жесткой экономии, приватизация госактивов на сумму около 50 миллиардов евро к концу 2015 года, реализация структурных реформ.

Ранее Ципрас заявил, что будет добиваться списания сотен миллиардов евро в виде кредитов "тройки", которые были потрачены на стабилизацию греческого суверенного долга и частично на финансирование государственных расходов.