Международные резервы Украины обновили пятилетний рекорд - почти $21 миллиард

В последний раз такой показатель резервов был зафиксирован в октябре 2013 года.

Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в последний раз такой показатель резервов был зафиксирован в октябре 2013 года.

По информации регулятора, нарастить резервы удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком излишков валюты на межбанковском рынке.

По итогам прошлого года покупка валюты регулятором на рынке превысила ее продажу на 1,4 млрд долл., а поступления от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка составили 2,4 млрд долл.

Кроме того, правительство Украины привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долл.

Платежи из резервов по обслуживанию и погашению валютного госдолга за этот период составили 8,1 млрд долл.

Также на прирост резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов на 230 млн долл.

Отмечается, что в декабре международные резервы выросли на 3,108 млрд долл., или на 17,5%, и по состоянию на 1 января 2019 года объем резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.