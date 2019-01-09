Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

Прогноз по росту мировой экономики снижен с 3 до 2,9%.

Всемирный банк в прогнозе на 2019 год понизил оценку роста мировой экономики. По сравнению с прогнозом, выпущенным в июне, темпы роста мирового ВВП пересмотрены в строну снижения с 3 до 2,9% в 2019 году, а в следующие два года рост снизится до 2,8% в год.

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«В начале 2018 года мировая экономика работала на всех парах, но в течение года она сбавила темп, и в будущем году ситуация может стать еще более сложной», — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

По ее мнению, «по мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом».

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте организации, темпы роста экономики Китая замедлятся, по прогнозам банка, до 6,2%, при этом экономика остальной части региона вырастет в 2019 году на 5,2%.

Рост экономики Польши, как ожидается, замедлится до 3,9% на фоне замедления темпов экономического роста в зоне евро. В восточной части региона также ожидается снижение темпов экономического роста ввиду замедления роста экономики крупных стран, в том числе Украины, Казахстана и России.

Как сообщал УНИАН, в декабре эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, сохранили прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году на уровне 3%.