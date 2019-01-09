Прибыль ста крупнейших госкомпаний Украины упала на 42%

Топ-100 госкомпаний Украины в январе-июне 2018 года сократили чистую прибыль до 21,5 млрд грн. На снижение финансового результата, в основном, повлияло уменьшение прибыли компании «Нафтогаз Украины».

Сто крупнейших госкомпаний Украины в первом полугодии 2018 года уменьшили чистую прибыль до 21,5 млрд грн, что на 41,9% меньше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли.

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"На сегодня в Украине насчитывается 3364 предприятия государственного сектора, из которых работает только 1594. Сумма активов портфеля 100 крупнейших государственных предприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине. По состоянию на конец первого полугодия 2018, общая балансовая стоимость активов портфеля ТОП-100 госкомпаний составляла более 1410 млрд грн, что почти на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года", - говорится в сообщении.

По результатам шести месяцев 2018 года 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 - почти на 15,5 млрд грн.

Как отмечается, основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины», которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. Так, в первом полугодии 2018 года чистая прибыль "Нафтогаза" уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3% - с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн.

"Существенная доля снижения показателя связана с увеличением убытка ПАО «Укртрансгаз», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», с 1,6 млрд грн до 18,3 млрд грн...", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в Минэкономразвитии, наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий в Украине остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Предприятия электроэнергетической отрасли за первые 6 месяцев прошлого года увеличили общий финансовый результат на 12,2%, с 7,6 млрд грн до 8,6 млрд грн.

Так, чистая прибыль госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом" увеличилась с 1,6 млрд грн до 3,2 млрд грн, благодаря сокращению операционных расходов, не входящих в себестоимость продукции, а также росту операционных доходов, не связанных с реализацией продукции. Госпредприятие "Энергорынок" увеличило свой финансовый результат в первом полугодии 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, с 0,6 млрд грн до 1,8 млрд грн, а "НЭК" Укрэнерго "увеличило чистую прибыль на 17,9% - с 1,9 млрд грн до 2,2 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли Украины показали снижение чистой прибыли в первой половине 2018 года на 17,6%, с 2,7 млрд грн до 2,2 млрд грн. В то же время, "Укрзализныця" увеличила свой финансовый результат в первом полугодии 2018 года почти в 4 раза, с 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн.

Сообщается, что предприятия машиностроительной отрасли снизили совокупный финансовый результат за первое полугодие 2018 года на 63,3%, с 0,37 млрд грн до 0,13 млрд грн. Отмечается, что главным образом на это повлияло снижение чистой прибыли компании "Турбоатом" на 48,3%, которая за шесть месяцев составила 0,19 млрд грн.

Предприятия пищевой промышленности снизили чистую прибыль за шесть месяцев 2018 года на 58,8% - до 0,16 млрд грн.

Также отмечается, что предприятия химической отрасли Украины увеличили чистую прибыль в первой половине прошлого года до 0,41 млрд грн.

Предприятия угольной отрасли, входящие в ТОП-100 крупнейших государственных компаний, сократили собственные убытки в первой половине 2018 года, по сравнению с первой половиной 2017 года, с 2 млрд грн до 1,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сто крупнейших государственных компаний Украины закончили 2017 год с чистой прибылью 44,4 млрд грн.

ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривен чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 млрд грн.