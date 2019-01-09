цей матеріал доступний українською

Прибыль ста крупнейших госкомпаний Украины упала на 42%

10:18, 09 января 2019
Финансы
400 0
Иллюстрация REUTERS

Сто крупнейших госкомпаний Украины в первом полугодии 2018 года уменьшили чистую прибыль до 21,5 млрд грн, что на 41,9% меньше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли.

Читайте такжеСтало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году

"На сегодня в Украине насчитывается 3364 предприятия государственного сектора, из которых работает только 1594. Сумма активов портфеля 100 крупнейших государственных предприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине. По состоянию на конец первого полугодия 2018, общая балансовая стоимость активов портфеля ТОП-100 госкомпаний составляла более 1410 млрд грн, что почти на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года", - говорится в сообщении.

По результатам шести месяцев 2018 года 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 - почти на 15,5 млрд грн.

Как отмечается, основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины», которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. Так, в первом полугодии 2018 года чистая прибыль "Нафтогаза" уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3% - с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн.

"Существенная доля снижения показателя связана с увеличением убытка ПАО «Укртрансгаз», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», с 1,6 млрд грн до 18,3 млрд грн...", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в Минэкономразвитии, наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий в Украине остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Предприятия электроэнергетической отрасли за первые 6 месяцев прошлого года увеличили общий финансовый результат на 12,2%, с 7,6 млрд грн до 8,6 млрд грн.

Так, чистая прибыль госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом" увеличилась с 1,6 млрд грн до 3,2 млрд грн, благодаря сокращению операционных расходов, не входящих в себестоимость продукции, а также росту операционных доходов, не связанных с реализацией продукции. Госпредприятие "Энергорынок" увеличило свой финансовый результат в первом полугодии 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, с 0,6 млрд грн до 1,8 млрд грн, а "НЭК" Укрэнерго "увеличило чистую прибыль на 17,9% - с 1,9 млрд грн до 2,2 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли Украины показали снижение чистой прибыли в первой половине 2018 года на 17,6%, с 2,7 млрд грн до 2,2 млрд грн. В то же время, "Укрзализныця" увеличила свой финансовый результат в первом полугодии 2018 года почти в 4 раза, с 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн.

Сообщается, что предприятия машиностроительной отрасли снизили совокупный финансовый результат за первое полугодие 2018 года на 63,3%, с 0,37 млрд грн до 0,13 млрд грн. Отмечается, что главным образом на это повлияло снижение чистой прибыли компании "Турбоатом" на 48,3%, которая за шесть месяцев составила 0,19 млрд грн.

Предприятия пищевой промышленности снизили чистую прибыль за шесть месяцев 2018 года на 58,8% - до 0,16 млрд грн.

Также отмечается, что предприятия химической отрасли Украины увеличили чистую прибыль в первой половине прошлого года до 0,41 млрд грн.

Предприятия угольной отрасли, входящие в ТОП-100 крупнейших государственных компаний, сократили собственные убытки в первой половине 2018 года, по сравнению с первой половиной 2017 года, с 2 млрд грн до 1,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сто крупнейших государственных компаний Украины закончили 2017 год с чистой прибылью 44,4 млрд грн.

ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривен чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 млрд грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #госкомпании#прибыль госкомпаний