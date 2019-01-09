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Минфин на первом в году ОВГЗ-аукционе одолжил 70 миллионов гривень

11:28, 09 января 2019
Финансы
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Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 68,9 млн грн / фото УНИАН

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 41,867 млн грн и 976,3 тыс. долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 и 238 дней со средневзвешенной доходностью 19% и 18,5% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 161 день с доходностью 6,7% годовых.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 68,921 млн грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 754,491 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,1 млрд грн, или 46% их общего объема.

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Теги: #Минфин#госдолг#ОВГЗ-аукцион