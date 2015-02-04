Консорциум инвесторов хочет вложить в банковский сектор Украины до $100 млн

Консорциум инвесторов Empire State Capital Partners намерен инвестировать в банковский сектор Украины от 60 до 100 млн долл. в течение ближайших 12-18 месяцев, сообщил сегодня журналистам управляющий директор консорциума Грегори Фишман на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас конкретный план влить где-то 60-100 млн долларов в финансовую платформу, или другими словами, один банк, на протяжении следующих 12-18 месяцев. Мы сейчас ведем переговоры с контрагентами - различными банками. У нас есть ряд критериев, по которым мы ищем, наверняка это будет банк третьей группы», - сказал Фишман.

Читайте такжеБанковский кризис: миллиардные убытки и забитые матрасы По его словам, консорциум приглашает качественных контрагентов для дальнейших переговоров и, осознавая сложное состояние банковской системы страны, рассчитывает прежде всего на открытость и честность контрагентов. «Нам очень важно, чтобы контрагенты вели себя открыто, потому что вместе мы сможем разобраться с любыми проблемами», - добавил он.

Фишман подчеркнул, что занять позицию именно в банковом сегменте бизнеса имеет смысл, чтобы использовать банковскую платформу для дальнейшего инвестирования в реальную экономику, включая агросектор, энергетику, высокие технологии, ресурсные отрасли и инфраструктуру, а также госпроекты по приватизации.