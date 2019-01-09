Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины
12:25, 09 января 2019Финансы
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Банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,5%.
В 2020 году ожидается рост экономики Украины на 3,4% / фото УНИАН
Один из ключевых кредиторов Украины – Всемирный банк – ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 2,9% с 4%, прогнозируемых ранее.
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Согласно отчету банка о перспективах мировой экономики, в 2020 году ожидается рост экономики Украины на 3,4%, в 2021 году – на 3,8%.
При этом Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,5%.
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