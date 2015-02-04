Греция начала переговоры с МВФ о реструктуризации долга по своему сценарию

Греция начала переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по реструктуризации задолженности.

Об этом глава греческого минфина Янис Варуфакис заявил в интервью газете Repubblica, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о долговых свопах. Они предусматривают обмен существующих долговых обязательств на новый тип греческих облигаций, выплаты по которым привязаны к темпам экономического роста в стране.

"Наше предложение заключается в трансформации задолженности перед "тройкой" (кредиторов - Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ), возросшей с €240 млрд до €280 млрд из-за начисления процентов (которые после долгих переговоров были снижены до 2% с первоначальных 5%), в бессрочные бонды. Мы начнем выплачивать долг, когда нам позволят условия, а именно: экономический рост в Греции составит как минимум 3-3,5%", - сказал Варуфакис.

Читайте такжеМинистр финансов Греции: мы никогда не будем просить финпомощи у РоссииОн напомнил, что, когда "тройка" давала кредиты в размере €110 млрд в мае 2010 года и €130 млрд весной 2012 года, утверждалось, что этого хватит, чтобы достичь роста в 4,5%. "Какая чудовищная ошибка, даже МВФ это признал, о каком росте может идти речь, если каждый евро должен быть отдан в погашение задолженности", - указал министр.