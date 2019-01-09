Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года

Документ был направлен на подпись президенту 21 декабря 2018 года, а 8 января возвращен в парламент с его подписью.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для введения среднесрочного бюджетного планирования)».

Читайте такжеГосбюджет-2018 недополучил 8 миллиардов налогов

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, отмечается, что документ был направлен на подпись главе государства 21 декабря 2018 года, а вчера, 8 января, «возвращен с подписью от президента».

Как сообщал УНИАН, данный закон был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года. За него проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью закона является создание правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования, дальнейшее развитие программно-целевого метода, а также совершенствование отдельных норм Бюджетного кодекса Украины, регулирующих отношения, возникающие в процессе исполнения бюджетов, отчетности об их выполнении и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

В тексте документа отмечается, что «для среднесрочного бюджетного планирования среднесрочный период включает плановый и следующие за плановым два бюджетных периода».