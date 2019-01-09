Счетная палата анонсирует переход на международные стандарты финаудита

Совместно с экспертами Национального аудиторского офиса Великобритании разработано методическое пособие по вопросам аудита.

Счетная палата Украины в 2019 году начнет проведение финансовых аудитов по международным стандартам, что позволит пользоваться подтвержденными показателями при осуществлении аудита эффективности, а объекты контроля смогут мобилизовать финансовую дисциплину и управление средствами.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты со сслылкой на главу палаты Валерия Пацкана.

По его словам, эксперты Национального аудиторского офиса Великобритании в сотрудничестве со специалистами Счетной палаты уже завершили разработку методического пособия по вопросам аудита. Документ был разработан по международным стандартам высших органов финансового контроля и одновременно учитывает украинское законодательство. Планируется, что он будет рассмотрен на заседании Счетной палаты, после чего рекомендован к испытанию во время проведения пилотных финаудитов в 2019 году.

"Сегодня Счетная палата преимущественно проводит аудиты эффективности. Но во многих странах именно финансовые аудиты составляют львиную долю работы высших органов финансового контроля. Это позволяет аудиторам пользоваться подтвержденными показателями при осуществлении аудита эффективности, а объектам контроля - мобилизовать финансовую дисциплину и управления средствами", - цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы начали 17 уголовных производств по результатам аудитов Счетной палаты в 2018 году, в ходе которых аудиторы установили нарушения законодательства и неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 4,5 миллиарда гривень.