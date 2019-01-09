Экспортно-импортный банк США возобновляет сотрудничество с Украиной

Это позволит увеличить объемы украинско-американской торговли и является еще одним сигналом инвесторам об улучшением условий ведения бизнеса в Украине.

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки возобновляет сотрудничество с Украиной после пятилетнего перерыва.

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Как сообщается на официальной странице посольства Украины в США в Facebook, системная работа президента Петра Порошенко и правительства Украины по внедрению реформ и модернизации страны получила очередное признание со стороны американских партнеров.

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит увеличить объемы украинско-американской торговли и является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине.

Также сообщается, что посольство продолжит тесное сотрудничество с Эксимбанком США с целью реализации амбициозных украинско-американских проектов.

Справка УНИАН. Экспортно-импортный банк США (EXIM) является официальным экспортно-кредитным агентством США с миссией поддержки американских рабочих мест путем содействия экспорту товаров и услуг.