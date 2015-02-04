Гривня на межбанке упала ниже 17 за доллар

В среду, 4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 16,88/17,08 грн/долл. с 16,60/16,80 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,26/19,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2510/0,2550 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк понизил официальный курс гривни почти на 50 копеек - до нового антирекордаПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 16,8094 грн/долл., к этому часу было заключено 206 соглашений, объем торгов составил 381,82 млн долл.