Снятие ограничений на валютном рынке: что разрешат украинцам

В Украине с 7 февраля, наконец-то, заработает долгожданное послабление ограничений на финансовом рынке – вступит в силу закон «О валюте и валютных операциях». Он заменит действующий по сей день, взращенный в недрах НБУ, Декрет о валютном регулировании от 1993 года. Закон был принят 7 июля 2018-го с переходным периодом семь месяцев для подготовки нормативной базы. Национальный банк уже утвердил и обнародовал все правовые акты, необходимые для старта либерализации.

Новые правила для рядовых украинцев и бизнеса

С 7 февраля увеличивается вдвое предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней.

Отменяется валютный надзор экспортно-импортных операций до 150 тысяч гривен.

Будет разрешено свободное использование счетов юрлиц за рубежом (кроме операций по переводам средств из Украины на такие счета).

Отменяются санкции в форме прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

Кроме того, будут разрешены заключение валютных форвардов для хеджирования операций и сами операции по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.

Также отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система электронных лимитов (2 млн евро/год - для юридических лиц, 50 тысяч евро/год - для физических лиц).

Разрешается оnline-покупка валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тысяч гривен/день в эквиваленте).

В 10 раз повышается лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц - до 150 тысяч гривен.

Украинцы смогут обменивать валюту в почтовых отделениях, операторам почтовой связи будет предоставляться лицензия НБУ при наличии у них не менее 50 структурных подразделений и получении не менее 50% доходов от деятельности в сфере почтовой связи. Одновременно Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на торговлю валютой в наличной форме для небанковских финучреждений, вдвое снизив требуемый минимальный размер собственного капитала и отменив требование о соответствии помещений. Претендентам на торговлю валютой, как и «Укрпоште», отводится шесть месяцев для согласования своей деятельности с новыми требованиями.

Увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тысяч гривен/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов).

Разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом.

Резиденты смогут вносить платежи в иностранной валюте при страховании жизни.

Отменяется двойной контроль операций по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации.

Банки смогут продавать клиентам государственные ценные бумаги, заключать валютные свопы и инвестировать в ценные бумаги инвестиционного класса.

Будут также возможны инвестиции в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют.

Мелкая подробность большой либерализации

Дорожная карта валютной либерализации разрабатывалась Нацбанком совместно с Международным валютным фондом. Она предусматривает пошаговое снятие всех валютных ограничений, но по мере улучшения состояния экономики страны, а также после принятия ряда законов, включая законопроект о «сплите» - ликвидации Нацкомиссии по регулированию финуслуг и разделении ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также противодействии BEPS - уклонению от уплаты налогов. Предполагается перейти от тотального валютного контроля к надзору по принципу «больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания». Банки смогут ослабить контроль большинства «прозрачных» операций бизнеса, также будет отменено требование о составлении финучреждениями письменного заключения о результатах анализа клиентской операции. Все новшества, как поясняют в НБУ, снизят административные расходы бизнеса, а также облегчат нагрузку на банки в плане финансового мониторинга.

Между тем, за регулятором остается право принимать «меры защиты» в случае возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности финансовой системы страны. В частности, это может быть регулирование обязательной продажи части валютной выручки и предельных сроков расчетов по операциям экспорта-импорта, введение лимитов для отдельных валютных операций и установление правил их проведения. Таким образом, отмене ограничений прежде всего будет предшествовать оценка Нацбанком таких экономических индикаторов, как темпы роста ВВП, динамика инфляции, состояние валютного рынка, финансовая стабильность, ситуация на внешних рынках и т.д. Тем не менее, конечная цель НБУ - переход к режиму свободного движения капитала.

Эксперты считают либерализацию валютного рынка – правильным, но запоздавшим шагом, начинать постепенно снимать ограничения нужно было еще 10 лет назад. И все же «лед тронулся». Хотя некоторые составляющие процесса вызывают немало вопросов.

«Ментальная» составляющая

По мнению главы экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, либерализация валютного рынка является абсолютно верным процессом, украинцев ожидает много послаблений. Но главный вопрос – как это будет работать на деле? Нельзя исключать в будущем на бюрократическом уровне урезания некоторых вновь открывшихся возможностей.

«Сделано будет очень много в плане послаблений. В первую очередь, можно будет через банкоматы производить обмен валюты. Это делает данные операции более конкурентными в отношении банков. Причем обмен валюты можно будет проводить в круглосуточном режиме. Это очень удобно как для украинцев, так и для иностранцев. Увеличивается срок расчетов по экспортно-импортным операциям до года. Это касается особенно крупных контрактов, возможности предоставить отсрочку по платежу. Увеличивается сумма неподконтрольных валютных операций до 150 тысяч гривен, что логично с учетом нынешнего курса доллара. Хотя, 150 тысяч на сегодня для бизнеса – мизерная сумма, ее нужно поднимать. Что касается послабления с операциями в отношении драгметаллов, то, думаю, их объем не вырастет. Тут есть свои банковские нюансы. НБУ уже пытался внедрить золотые монеты, которые должны были бы банки брать с определенной комиссией, но пока особого развития эта идея не получила», - отметил эксперт.

По его словам, обмен валюты в почтовых отделениях вводится для увеличения возможностей «Укрпошты», что вполне логично и соответствует западным стандартам.

«Это ведомство находится на грани банковской деятельности. Во многих странах, если почта – госучреждение, то она выполняет многие банковские функции: осуществляет перевод и обмен валют, даже принимает депозиты. В принципе, выдача пенсий «Укрпоштой» – это уже элемент депозита. Еще в 90-х годах с идеей выступил банк «Аваль», они себя даже назвали почтово-пенсионный банк. Как раз рассчитывали подмять под себя эту систему и сделать «Укрпошту» ее составляющей. Но тогда не получилось. В целом, чтобы «Укрпошту» сделать конкурентной, ей нужно предоставить больше возможностей. Одной из таких и есть предоставления права обмена валюты», - подчеркнул эксперт.

Кушнирук не исключает, что на фоне либерализации валютного рынка могут заработать и различные «подзаконные» ограничения: «Вопрос – как послабления будут работать? Для какой-либо бюрократической системы в любой стране, в том числе в Украине, характерно принятие на политическом уровне, к примеру, решения о либерализации валютного рынка, но на бюрократическом уровне, вроде бы в рамках закона, все равно принимаются внутренние распоряжения для урезания возможностей. Поэтому нельзя исключать, что и банкам, и бизнесу еще придется побороться за те возможности, которые им предоставляются законом, а не позднее выписанными инструкциями».

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская назвала положительным моментом директиву НБУ выполнять закон с 7 февраля. Но беда в том, что практика отсутствует.

«Сами сотрудники банков, комментируя грядущие новшества, говорят, что не знают и не понимают, как это конкретно будет происходить. Хотя на деле должна заработать свобода движения капитала», - сказал эксперт.

Она считает, что 150 тысяч гривен, как граничный предел транзакций, который не подлежит контролю, для бизнеса с учетом курса очень маленькой суммой. Это новшество коснется микроплатежей. Тем не менее, данный критерий как отсев мелких операций имеет смысл - при транзакциях в одну тысячу долларов ранее контроль был таким, как вроде переводятся 100 тысяч долларов, что, мягко сказать, странно. Правильным решением она назвала разрешение открывать платежи в иностранных банках без получения лицензии. Причем ряд операций банки должны будут снимать с контроля по упрощенной процедуре. Хотя, это не значит, что данные операции не будут контролироваться фискальной службой.

«То есть, остается вопрос – нужно ли будет соблюдать возврат валютной выручки, если банк тебя не проверяет? Ведь окончательное решение зависит от налоговиков. При этом многократно увеличивается админштраф за нарушения требований закона, как и список оснований для такой санкции. Получается, с одной стороны либерализация, с другой стороны – нужно быть во много раз бдительней», - сказала эксперт.

Что касается обмена валюты через банкоматы и в отделениях «Укрпошты», то Томашевская считает, что все именно так и должно работать. «Вот только, смогут ли это быстро внедрить технически? В банках это не комментируют. Необходимо новое программное обеспечение. Вероятно, удастся быстро отреагировать только «Приватбанку». У него единственного была такая услуга, пока регулятор ее не запретил», - прокомментировала ситуацию Томашевская.

Она посетовала, что в законе вводятся новшества с драгметаллами, а вот о биткоинах вспоминается вскользь. Хотя криптовалюты сейчас больше в ходу, чем золото.

«Золото – больше инвестиционный инструмент. Сейчас рынок криптовалют функционирует параллельно с денежным оборотом мировой экономики. Закон о валюте эту сферу вообще не затрагивает. Лишь говорит о том, что все, что проходит не по счетам банков, нельзя проконтролировать. В принципе, мы урегулировали законом то, что нужно было урегулировать еще 10 лет назад. Не учли, что украинцы активно пользуются криптовалютой, этими платежными системами. Мы сильно отстали. Тем не менее, либерализация Украине очень нужна. В глазах иностранцев в плане того, что можно и что нельзя на валютном рынке, мы выглядим индейцами», - подытожила эксперт.

Возможно, есть недоработки в действиях регулятора, но главное, что валютные ограничения, наконец-то, будут сниматься. Хоть Нацбанк и предупредил, что в случае экономических рисков за ним остается право корректировать послабления, ему не стоит забывать – именно урезание возможностей мешают развитию бизнеса и сдерживают инвестиционные вливания в Украину. Свободное движение капитала является основой цивилизованной экономики, притока инвестиций. А все это вместе – устойчивый экономический рост. Поэтому снятие ограничений не должно быть подпорчено возвращением в прошлое.

Нана Черная