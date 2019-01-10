Павел Ковтуненко назвал главный тренд 2019 года в онлайн-торговле

«В 2018 году объем мирового ecommerce-рынка увеличился на $250 млрд и составил $1,75 трлн. В 2019 рост будет еще более заметным. Если хотите забрать свою часть этого огромного рынка, обратите внимание на оптовые продажи через Alibaba. Именно они будет главном трендом онлайн-торговли в этом и следующих годах», — говорит Павел Ковтуненко, собственник международной торговой компании Atlasell, основатель школы международной торговли на Alibaba.com и официальный представитель этой платформы в русскоязычном регионе.

Американский Forbes назвал сайт Alibaba.com самым посещаемым в мире в категории ecommerce. На нем зарегистрировано 160 млн человек, которые ежедневно совершают покупки на $2,1 млрд.

«У торговли на Alibaba есть много преимуществ перед торговлей на Amazon, eBay или Aliexpress, но главное — на этом сайте вы продаете оптом, а не в розницу. Alibaba — это история о том, как продавать товар контейнерами. Причем делать это можно совершенно без опыта и финансовых вложений», — объясняет Ковтуненко.

По словам бизнесмена, чтобы наладить оптовые продажи на Alibaba, не нужно вкладывать огромные деньги в закупку товара, а потом переживать, удастся ли весь его продать: «От вас требуется лишь найти поставщика, добавить его продукцию на сайт и ждать поступления заявок от покупателей. Причем долго ждать не придется — спрос на площадке сильно превышает предложение».

«Когда я запускал продажи подсолнечного масла, на пробной партии в 1000 тонн зарабатывал $20 тыс, а на основной партии в 2000 тонн — $40 тыс. Поставщик отдавал мне тонну за $840, а я добавлял свою наценку в $20», — вспоминает Ковтуненко.

Ученики школы Павла за первые две месяца получали контракты от $84 тыс. до $1,5 млн (обучение прошли уже более 500 человек, проект запустился в сентябре 2018 года): «На курсе мы рассказываем не только как найти поставщиков, добавить продукцию на сайт и найти клиентов, мы также раскрываем все логистические и юридические нюансы, которые крайне важны в международном бизнесе».

Кстати, скоро Ковтуненко проведет бесплатный вебинар , на котором более детально расскажет, о том, что такое Alibaba и почему там может продавать каждый, какие категории товаров лучше всего «заходят» на площадке, даст пошаговый алгоритм действий для новичков, предпринимателей и производителей, а также поделится личным опытом и кейсами своих учеников. Зарегистрироваться на онлайн мастер-класс можете по этой ссылке .

«Для производителей торговля на Alibaba тоже подойдет. Каким еще способом вы сможете выйти сразу на рынки 190 стран, не открывая офисы в каждом регионе, не тратя время на поиск персонала и множество других нюансов? Информация о том, что торговля на Alibaba — это торговля с Китаем — просто миф. Покупателей оттуда не больше 15%. К примеру, мы с моими учениками много торгуем с Европой и Америкой», — говорит Павел.

«Знаю кейс одной девушки, которая сама делала ручные браслеты. Когда она зарегистрировалась на Alibaba, заказов стало столько, что к работе пришлось подключить всю семью, а позже — закупить станки и запустить собственное производство. Сейчас в месяц ее чистый заработок составляет около $150 тыс.», — делится историей успеха Ковтуненко.