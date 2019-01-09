В четверг в Украине подорожает валюта
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2812,2133 (9 января – 2802,3739)
100 EUR – 3221,3903 (9 января – 3205,9157)
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,17 гривни/доллар.
Текущие котировки на 11 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,41/32,44 гривни/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1193 гривни/доллар.