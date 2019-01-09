Рост цен в Украине за год замедлился до 9,8%

При этом рост цен в декабре к предыдущему месяцу составил 0,8%.

Инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в декабре к предыдущему месяцу составил 0,8% после роста на 1,4% в ноябре к октябрю.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожный пассажирский транспорт – 30,3%, овощи – 27,8%, содержание домов и придомовых территорий – 23,7%, природный газ – 22,9%, хлеб – 21,5%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на фрукты (17%), яйца (9,5%), сахар (9,3%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в декабре составила 8,7% в годовом выражении и 0,6% - к предыдущему месяцу.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% после 12,4% в аналогичном измерении в 2016 году.

Национальный банк прогнозировал инфляцию на конец 2018 года на уровне 10,1%, правительство - 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидали инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 9% и 10%, соответственно.