Министр финансов Греции подтвердил, что страна не будет выходить из еврозоны

Греция не будет выходить из еврозоны, даже если "единая валюта родилась больной".

Как сообщает ТАСС, об этом министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил в интервью газете Repubblica.

"И для Греции, как и для Италии, было лучше не переходить на евро. Единая валюта не выдержала финансового кризиса 2008 года, но уже нельзя вернуться назад", - считает греческий министр.

Во вторник он провел встречу с итальянским коллегой Пьером Карло Падоаном, перед началом которой заявил, что, если европейские институты дадут Афинам время на выработку мер, которые начнут применяться с июня, к началу лета греческий кризис может быть преодолен.

Читайте такжеЕЦБ не понравилось предложение Греции о реструктуризации долгаМинистр финансов Греции с 1 февраля находится в турне по европейским столицам в поисках новых решений проблем греческой экономики и кризиса вокруг ее огромного государственного долга, достигающего €412 млрд. Варуфакис провел переговоры с коллегами в Лондоне и Риме - Джорджем Осборном и Пьером Карло Падоаном.

Сегодня Варуфакис проводит дискуссии во Франкфурте-на-Майне с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, а 5 февраля в Берлине у него запланирована встреча с главой минфина Германии Вольфгангом Шойбле. Берлин самым решительным образом выступает против любых инициатив Афин в области облегчения долгового бремени.