Обвал рубля ускорился из-за нового падения цен на нефть

Рубль в среду вечером наращивает внутридневные потери после значительного роста за предыдущую сессию и достижения утром локальных пиков, реагируя в основном на изменения нефтяных котировок, сообщает Рейтер.

К 17.45 мск доллар расчетами "завтра" торговался вблизи отметки 66,94, набирая 2,7 процента с уровней предыдущего закрытия.

В начале же торгов валюта США падала на отметку 64,51 впервые с 23 января, затем ушла вверх и вечером сформировала сессионный максимум на 67,18 рубля.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 76,32, дорожая на 1,9 процента.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,67 рубля и оценивается в 71,19 рубля.

Против рубля играет коррекция нефти после ее вчерашнего движения на максимумы наступившего года, а также желание купить подешевевшую валюту перед угрозой возможного дефицита в преддверии крупных выплат февраля-марта по внешним займам.

Читайте такжеBloomberg прогнозирует ускорение падения рубля из-за долгов российских компанийПротив остаются и "мусорный" рейтинг России, установленный агентством S&P, а также риски изменения до этого статуса оценок России другими агентствами, негативные последствия для экономики страны от 40-процентого падения нефтяных котировок с середины прошлого года, а также от западных санкций и российских контрсанкций.

Сохраняются и риски введения уже в феврале новых западных санкций против России за поддержку ею боевиков на востоке Украины, где возобновились боевые действия.

"Можно снова постепенно присматриваться к покупке доллара, основные риски для рубля сейчас связаны с возможностью новых санкций против России на фоне напряженной ситуации в Украине, а также крупными выплатами российскими компаниями по внешним заимствованиям в феврале-марте", - сказал Иван Копейкин из компании БКС.

Он считает, что ближайшим серьезным сопротивлением росту валюты выступает отметка 69 рублей за доллар.