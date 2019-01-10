В Польше повысили "минималку" - теперь она вчетверо больше, чем в Украине

Поляки будут получать минимум 2250 злотых (16 тысяч гривень).

В Польше увеличили минимальную зарплату - с 1 января она составит 2250 злотых или 16 тысяч гривень.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Минимальная зарплата в Польше стала в четыре раза больше, по сравнению с Украиной. Минималку получают работники на наименее квалифицированных должностях. На таких в основном работают украинские заробитчане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме минимальных месячных окладов, правительство Польши пересмотрело и почасовые ставки. С 1 января за час работы работник получит 11 злотых или 74 гривни.

По данным Минсоцполитики, на постоянной основе за рубежом работают 3 миллиона 200 тысяч украинцев. Больше всего украинцев работает в Польше - около 2 миллионов.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету-2019, минимальная заработная плата в Украине с 1 января выросла до 4173 гривни в месяц, или до 25,13 гривни, в почасовом размере. Для сравнения в 2017 году она составляла 3723 гривни в месяц.