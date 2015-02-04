S&P снизило рейтинги Газпрома, Роснефти и других крупнейших российских компаний до мусорного уровня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ряда крупнейших компаний России.

Об этом сообщает Lenta.ru.

В частности, долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Транснефти», «Новатэка», МТС, «Мегафона», РЖД снижены с BBB- до BB+ с «негативным» прогнозом.

С BBB- до BB+ также снижены рейтинги «Федеральной пассажирской компании», ФСК ЕЭС, «Россетей» и «Транснефти». Краткосрочный кредитный рейтинг «Газпрома» и «Россетей» снижен до B с A-3.

При этом агентство подтвердило рейтинг «Лукойла» на уровне BBB- c «негативным» прогнозом. «Подтверждение отражает мнение агентства о том, что «Лукойл» может выдержать дефолт в стране и, таким образом, может иметь рейтинг, на одну ступень превосходящий рейтинг России», — отметили в агентстве.

26 января агентство Standard & Poors впервые за последнее десятилетие понизило суверенный кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+, то есть ниже инвестиционного уровня. Прогноз по рейтингу — «негативный».

9 января еще одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень, до уровня ВВВ-. Причинами были названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также увеличение ключевой ставки до 17 процентов.

16 января агентство Moody's понизило на одну ступень — с Baa2 до Baa3 — долгосрочный рейтинг государственных облигаций РФ.