Украинские банки за год закрыли почти тысячу отделений

Наибольшее количество отделений закрыли "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Укрсоцбанк".

Украинские банки за январь-декабрь 2018 года сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8,509 тысячи по состоянию на 1 января 2019 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, наибольшее количество отделений закрыли "Ощадбанк" (575 отделений), "ПриватБанк" (222) и "Укрсоцбанк" (178 отделений).

В то же время сообщается, что ряд банков в Украине увеличили количество отделений. Наибольший прирост у банков: "Альфа-Банк" (65 отделений), "ТАСкомбанк" (32), "Укрбудинвестбанк" (20 отделений).

По состоянию на 1 января 2019 года, самая крупная сеть отделений в Украине насчитывается у банков: "Ощадбанк" (2630 отделений), "ПриватБанк" (2021), "Райффайзен Банк Аваль" (503 отделения).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2017 году сократили количество действующих отделений на 827 – до 9,489 тысячи по состоянию на 1 января 2018 года.