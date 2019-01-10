Кабмин намерен внедрять новые бюджетные правила для стабильности гривни

Международные резервы Украины в 2018 году выросли до более 20 миллиардов долларов, обновив пятилетний максимум.

Кабинет министров Украины намерен системно внедрять предложенные Министерством финансов бюджетные правила с целью обеспечения стабильности национальной валюты страны.

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"Не больше 60% должен быть внешний и внутренний долг по отношению к ВВП страны, это тоже понижение риска. Мы эти все вещи будем делать системно для того, чтобы Украина имела невысокую инфляцию, стабильную валюту и чтобы в стране был замедленный рост цен", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе сегодняшнего заседания правительства.

В частности, новые подготовленные Министерством финансов Украины бюджетные правила предполагают, что государственный и гарантированный государством долг не может быть более 60% ВВП, а дефицит госбюджета – не более 3% ВВП.

Гройсман также напомнил о том, что международные резервы Украины в 2018 году выросли до более 20 миллиардов долларов, обновив пятилетний максимум.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на следующей неделе начинает подготовку первой трехлетней бюджетной декларации и представит ее на утверждение Кабинета министров до 15 мая.

По данным Госстата, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.