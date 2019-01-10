В Китае заявили о прогрессе в переговорах с США по торговым спорам

Председатель Китая и президент США договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий из-за дисбаланса в товарообороте двух стран.

Китай и США в первом в текущем году раунде консультаций по урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий достигли прогресса в решении структурных проблем.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна.

"Что касается структурных проблем, в только что прошедшем раунде переговоров был достигнут прогресс в их решении. Мы стали больше друг другу доверять, заложили основу для устранения взаимной обеспокоенности. На предстоящем этапе переговорные группы двух стран продолжат активно работать, содействовать продвижению переговоров в соответствии с намеченным планом", - сказал он.

Первый раунд китайско-американских торговых переговоров на уровне замминистров в Пекине прошел 7-9 января, и, как отметили ранее обе стороны, был плодотворным.

"Это первая встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте", - отмечает издание.

Американскую делегацию возглавил заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.