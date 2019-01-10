Минфин назвал дедлайн подготовки первой трехлетней бюджетной декларации

Новые бюджетные правила предполагают, что госдолг не может быть более 60% ВВП, а дефицит госбюджета – более 3% ВВП, при этом в декларации будут еще более амбициозные цели.

Министерство финансов Украины на следующей неделе начинает подготовку первой трехлетней бюджетной декларации и представит ее на утверждение Кабинета министров до 15 мая.

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Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на заседании Кабинета министров.

Она напомнила, что, согласно подписанному президентом Петром Порошенко закону, в этом году начинается целостное трехлетнее бюджетное планирование, предполагающее внедрение бюджетной декларации.

«Уже на следующей неделе Министерство финансов предоставит полностью инструктивные письма для подготовки, в феврале мы ожидаем от всех главных распорядителей первые представления, и до апреля мы будем проводить активно работу», - сказала Маркарова.

По ее словам, бюджетная декларация будет представлена на утверждение правительству до 15 мая, а проект бюджета - до 15 сентября, как и ранее.

«Мы очень надеемся, что до 15 июля Верховная Рада утвердит нашу бюджетную декларацию, и у нас будут очень четкие показатели на следующие три года», - добавила Маркарова.

Также она отметила, что новые бюджетные правила предполагают, что государственный и гарантированный государством долг не может быть более 60% ВВП, а дефицит госбюджета – не более 3% ВВП, при этом в декларации будут еще более амбициозные цели.

Также в декларации предусмотрен мониторинг фискальных рисков и пересмотр расходов.