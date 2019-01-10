Кабмин намерен обеспечить рост ВВП Украины на уровне не ниже 3%

По словам премьера, также необходимо обеспечить финансовую стабильность в текущем году.

Основная задача Кабинета министров в 2019 году состоит в том, чтобы обеспечить рост национальной экономики на уровне не менее 3%.

Читайте такжеКабмин намерен внедрять новые бюджетные правила для стабильности гривни

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3% в 2019 году", - сказал премьер, добавив, что также необходимо обеспечить финансовую стабильность в текущем году.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении в 2,8%, во втором квартале – в 3,8%, в первом квартале – в 3,1%.

Национальный банк прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 2,5%, Кабинет министров - на 3%, Международный валютный фонд – на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.