МВФ поможет Фонду госимущества разблокировать большую приватизацию

По словам главы ФГИУ, четким требованием МВФ является начало продажи компаний из перечня большой приватизации в 2019 году.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) достиг договоренности с Международным валютным фондом о разрешении проблем, блокирующих большую приватизацию.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Договорились с постоянным представителем МВФ господином Люнгманом совместными усилиями разрешить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации. Четкое требование МВФ – начать в 2019 году продажу компаний из перечня большой приватизации», – написал он.

Руководитель Фонд госимущества также напомнил, что процесс начала большой приватизации блокируется в судах.

«Фактически с апреля прошлого года простаивает Одесский припортовый завод, а инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не могут начать процесс подготовки к приватизации и реструктуризации долгов завода, в том числе и перед НАК «Нафтогаз», что позволило бы предприятию начать производство продукции», – отметил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, 10 мая прошлого года Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

30 июля конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний, в том числе - для ОПЗ. После конкурса компания «Грант Торнтон» публично обвинила конкурсную комиссию в нарушении закона и решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.

Фонд государственного имущества Украины подал иск об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации против компании «Грант Торнтон», с которой просит взыскать 10 млн грн компенсации за обвинения в недобросовестном выборе победителей конкурса инвестиционных советников для объектов большой приватизации. На данный момент иск рассматривается в суде, из-за чего не может начаться подготовка этих объектов большой приватизации к продаже.